17.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
Rojo Acontecer

Suspenden clases en Coahuayana, Michoacán, por violencia

By Agencias
64
Foto de @vozmichoacan
spot_img
lunes, septiembre 29, 2025

El Gobierno de Coahuayana, Michoacán, suspendió clases en todos los niveles educativos tras los ataques del fin de semana

El Ayuntamiento de Coahuayana, Michoacánsuspendió clases en todos los niveles educativos para este lunes 29 de septiembre de 2025, tras la violencia registrada en la previa en dicha zona de la entidad.

Por medio de un aviso en redes sociales, se indicó que dicha medida “se adopta como precaución ante la situación actual, priorizando la seguridad de estudiantes, docentes y personal de todas las instituciones educativas del municipio”.

El Gobierno de Coahuayana pidió a los padres de familia deben mantener a sus hijos en casa, además de mantenerse atentos atentos a los canales oficiales del municipio para posteriores comunicados.

“La reanudación de clases será informada oportunamente”. se apuntó.

Este domingo se han registrado hechos de violencia y quema de vehículos en los municipios de Coahuayana, Pátzcuaro Tepalcatepec, todos ubicados en la región de Tierra Caliente de Michoacán.

De acuerdo con reportes, se registró un ataque con explosivos y drones en la pista de aterrizaje de La Parita, en Tepalcatepec, donde resultaron afectadas aeronaves utilizadas para fumigación.

También se vieron automóviles incendiados en varios tramos de la carretera Erongarícuato-Pátzcuaro.

Además en Coahuayanalas autoridades llamaron a los ciudadanos a resguardarse y evitar desplazamientos innecesarios.

“Este gobierno municipal trabaja coordinadamente con los tres órdenes de gobierno para restablecer el orden y la paz”, informó.

“Hacemos un llamado al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para redoblar la presencia de fuerzas de seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias coahuayanenses” se detalló en un comunicado en redes sociales.

Los ataques en las citadas zonas de la entidad ocurrieron apenas un día después del Cuarto Informe de Gobierno del gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla.

Con información de López-Dóriga Digital

Artículo anterior
Hoy rinde su primer informe de Gobierno  Enrique Galindo Ceballos
Artículo siguiente
FGR analiza apelar liberación de 38 miembros de La Luz del Mundo detenidos en campo de adiestramiento
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.