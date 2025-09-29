Suspenden clases en Coahuayana, Michoacán, por violencia

El Ayuntamiento de Coahuayana, Michoacán, suspendió clases en todos los niveles educativos para este lunes 29 de septiembre de 2025, tras la violencia registrada en la previa en dicha zona de la entidad.

Por medio de un aviso en redes sociales, se indicó que dicha medida “se adopta como precaución ante la situación actual, priorizando la seguridad de estudiantes, docentes y personal de todas las instituciones educativas del municipio”.

El Gobierno de Coahuayana pidió a los padres de familia deben mantener a sus hijos en casa, además de mantenerse atentos atentos a los canales oficiales del municipio para posteriores comunicados.

“La reanudación de clases será informada oportunamente”. se apuntó.

Este domingo se han registrado hechos de violencia y quema de vehículos en los municipios de Coahuayana, Pátzcuaro y Tepalcatepec, todos ubicados en la región de Tierra Caliente de Michoacán.

De acuerdo con reportes, se registró un ataque con explosivos y drones en la pista de aterrizaje de La Parita, en Tepalcatepec, donde resultaron afectadas aeronaves utilizadas para fumigación.

También se vieron automóviles incendiados en varios tramos de la carretera Erongarícuato-Pátzcuaro.

Además en Coahuayanalas autoridades llamaron a los ciudadanos a resguardarse y evitar desplazamientos innecesarios.

“Este gobierno municipal trabaja coordinadamente con los tres órdenes de gobierno para restablecer el orden y la paz”, informó.

“Hacemos un llamado al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para redoblar la presencia de fuerzas de seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias coahuayanenses” se detalló en un comunicado en redes sociales.

Los ataques en las citadas zonas de la entidad ocurrieron apenas un día después del Cuarto Informe de Gobierno del gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla.

Con información de López-Dóriga Digital