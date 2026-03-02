UNA SEGURIDAD SIN LÍMITES SE CONSOLIDA CON RESULTADOS EN TODO EL ESTADO

• La Guardia Civil Estatal detuvo a tres presuntos objetivos criminales, generadores de violencia; durante la detención se aseguraron armas, droga y un vehículo con placas sobrepuestas.

Como resultado de los trabajos operativos y de inteligencia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo en Villa de Reyes a tres personas identificadas como Hugo “N” de 26 años, José “N” de 29 años y Tereso “N” de 40 años, a quienes se les identificaba con los alias de «El Mono», «El Tortas» y «El Bélico» y quienes son considerados presuntos generadores de violencia en la región.

La intervención se realizó en la colonia El Santuario, donde los individuos habrían accionado armas de fuego en contra del personal de la Guardia Civil Estatal, por lo que los elementos se vieron en la necesidad de repeler la agresión conforme a los protocolos establecidos.

En el lugar se aseguraron dos armas de fuego largas y una corta, tres cargadores, 54 cartuchos útiles, un casquillo percutido, una dosis de droga sintética conocida como “cristal”, así como 526 gramos de hierba verde y seca con características similares a la marihuana, distribuidos en 80 bolsas, además de una camioneta Dodge RAM con placas sobrepuestas del estado de Guanajuato.

De acuerdo con información derivada de labores de inteligencia, estas personas cuentan con datos que hacen probable su participación en hechos de alto impacto en la región, entre ellos la privación ilegal de la libertad y homicidio de dos personas que radicaban en el municipio de Villa de Reyes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones operativas para inhibir la incidencia delictiva y garantizar la tranquilidad de las y los potosinos.