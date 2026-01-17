UN POTOSÍ SIN LÍMITES CON SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN CADA MUNICIPIO

Como parte de las estrategias permanentes para el fortalecimiento de la seguridad y el combate a los delitos elementos de la Guardia Civil Estatal en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, llevaron a cabo acciones conjuntas de seguridad, vigilancia e inteligencia dentro del operativo Base de Operaciones Mixtas en la comunidad de El Charquillo en la capital potosina.

Durante el desarrollo de estos recorridos estratégicos y labores de inteligencia, se logró el aseguramiento de una importante cantidad de estupefacientes , así como partes de un arma de fuego larga, lo que representa un golpe significativo a las actividades ilícitas en la zona.

Lo asegurado consiste en 101 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 65 kilogramos, un cañón con guardamano, además de una mira telescópica, ambos componentes correspondientes a un arma de fuego larga.

Tras el aseguramiento, los indicios fueron debidamente embalados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad competente que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes y determinará lo conducente conforme a derecho.

La Guardia Civil Estatal, en estrecha coordinación con las fuerzas federales, reafirma su compromiso de mantener operativos permanentes que permitan prevenir delitos, debilitar estructuras criminales y garantizar la paz, el orden y la tranquilidad de las y los potosinos.