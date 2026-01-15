10.6 C
San Luis Potosí
UN POTOSÍ SEGURO SE CONSOLIDA CON ACCIONES FIRMES EN TODO EL ESTADO

By Redacción
jueves, enero 15, 2026

 

Por medio de las labores de seguridad e inteligencia, desarrolladas en las cuatro regiones del estado, la Guardia Civil Estatal trabaja en favor de las y los potosinos.

A través de las labores preventivas, realizadas por la División Caminos de la GCE, un hombre resultó detenido, en el municipio de Mexquitic de Carmona, se trata de Humberto “N” de 47 años, originario de Tabasco.

Al presunto se le aseguró un arma de fuego con siete cartuchos útiles y un vehículo Sedán, en el que se desplazaba sobre el Libramiento Poniente. Quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

Con resultados enfocados en preservar La Paz de las familias potosinas, trabajamos para que este Potosí avance sin límites.

