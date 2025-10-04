UN POTOSÍ SEGURO SE CONSOLIDA CON ACCIONES CONTUNDENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN

Hoy en día, disfrutamos de un Potosí más seguro y con oportunidades, con acciones que se construyen a través de la prevención y presencia de nuestras autoridades de seguridad.

Como parte de las labores de vigilancia y en respuesta a los auxilios ciudadanos atendidos en la Línea de Emergencias 9-1-1, las autoridades de la Guardia Civil Estatal detuvieron a 49 personas, dos de ellas puestas a disposición de la Fiscalía General de la República y 47 ante la Fiscalía General del Estado.

Mediante los operativos de inteligencia, 34 personas fueron aseguradas, por presuntos delitos contra la salud, además, cuatro menores de edad quedaron detenidos tras presuntamente privar de su libertad a un joven de 20 años; mientras que, cuatro individuos fueron asegurados por el delito de violencia familiar.

Cuatro masculinos fueron asegurados por presunta portación de armas prohibidas, dos masculinos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, por ataque a las vías de comunicación. Durante los recorridos preventivos, se detuvo a un presunto por delitos contra la seguridad de tránsito, además de un hombre por presunta tentativa de robo.

Además, dentro de los dispositivos de seguridad, la GCE reportó la ubicación de tres unidades con reporte de robo, dos de ellas de carga. Los aseguramientos se dieron en la zona Industrial y en los municipios de Matehuala y Salinas de Hidalgo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, trabaja por tu tranquilidad, por ello también solicita de la colaboración ciudadana, ante la denuncia de cualquier hecho constitutivo de delito, a través de sus Números de Emergencias 9-1-1 y 089 Denuncia Anónima.