Seguridad

UN POTOSÍ MÁS SEGURO CON ACCIONES CONTUNDENTES DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL

By Redacción
114
sábado, diciembre 27, 2025

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado trabajamos por la seguridad de cada potosina y potosino, construyendo entornos seguros para nuestras familias.

Un operativo efectuado en el municipio de San Vicente Tancuayalab, en la Huasteca potosina, permitió la detención de Rony “N” de 26 años, alias “El Niño”, señalado como empleado de un grupo de delincuentes.

Al presunto, vinculado a actividades que dañan la seguridad de la ciudadanía, se le aseguraron 20 artefactos metálicos construidos para dañar neumáticos, cinco teléfonos celulares y un automóvil Chevrolet Malibu color blanco modelo 2005.

Con trabajo y disciplina, nuestras fuerzas del orden trabajan por seguir haciendo del estado de San Luis Potosí uno de los más seguros y sin límites en el progreso.

