13.6 C
San Luis Potosí
Seguridad

UN ESTADO SIN LÍMITES CON SEGURIDAD Y PREVENCIÓN TOTAL

By Redacción
58
domingo, enero 18, 2026

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, reafirma el compromiso de mantener en las cuatro zonas de la entidad acciones contundentes para abatir los índices delictivos.

Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con personal del Ejército mexicano, dentro del dispositivo Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional (BOMI), realizaron la detención de Servando “N” de 38 años, alias Bravo 16 y/o Jefe sierra, quien cuenta con un ingreso al centro de reinserción social de la delegación de La Pila, por portación de arma de fuego.

El presunto, señalado como cabecilla de un grupo de delincuentes en la zona Altiplano, fue detenido junto con una menor de 17 años y Jaime “N” de 25 años, asegurándoles 225 bolsas con marihuana, un arma de fuego calibre 38 con un cargador y siete cartuchos útiles, un radio frecuencia, tres teléfonos celulares, 35 artefactos metálicos usados para dañar neumáticos y un vehículo Nissan color gris.

Con resultados, día a día se construye un San Luis Potosí más tranquilo y con espacios seguros para ti y tu familia.

