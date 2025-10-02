15.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
Seguridad

TRES SEÑALADOS DE HOMICIDIO PASARÁN SU PROCESO EN PRISIÓN, TRAS IMPUTACIÓN DE AGENTES FISCALES DE SLP

By Redacción
97
spot_img
jueves, octubre 2, 2025

* Los imputados habrían lesionado a una persona con un arma blanca

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de la Delegación Segunda, promovió la vinculación a proceso en contra de tres probables responsables del delito de homicidio calificado suscitado en Villa de Arista.

Los señalados habrían lesionado a una persona con un arma blanca tras una discusión entre varias personas que se encontraban en un lugar conocido como rancho El Mezquite.

La víctima recibió atención médica; sin embargo, al poco tiempo se informó su deceso. Ante ello, la FGESLP trabajó en la carpeta de investigación, la cual fue judicializada y derivó en la captura de Aniano “N”, Flavio “N” e Hilario “N”.

Asimismo, los presuntos partícipes fueron conducidos a una audiencia ante un Juez, donde agentes fiscales llevaron a cabo la imputación del delito señalado.

En consecuencia, a las labores jurídicas de la Fiscalía, la autoridad judicial decretó el auto de vinculación a proceso de los imputados, al igual que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y agregó tres meses de plazo para la investigación complementaria.

#FGESLP

Artículo anterior
ESTADO COMPARTE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CON AUTORIDAD CONSULAR DE JAPÓN
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.