TRES SEÑALADOS DE HOMICIDIO PASARÁN SU PROCESO EN PRISIÓN, TRAS IMPUTACIÓN DE AGENTES FISCALES DE SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de la Delegación Segunda, promovió la vinculación a proceso en contra de tres probables responsables del delito de homicidio calificado suscitado en Villa de Arista.

Los señalados habrían lesionado a una persona con un arma blanca tras una discusión entre varias personas que se encontraban en un lugar conocido como rancho El Mezquite.

La víctima recibió atención médica; sin embargo, al poco tiempo se informó su deceso. Ante ello, la FGESLP trabajó en la carpeta de investigación, la cual fue judicializada y derivó en la captura de Aniano “N”, Flavio “N” e Hilario “N”.

Asimismo, los presuntos partícipes fueron conducidos a una audiencia ante un Juez, donde agentes fiscales llevaron a cabo la imputación del delito señalado.

En consecuencia, a las labores jurídicas de la Fiscalía, la autoridad judicial decretó el auto de vinculación a proceso de los imputados, al igual que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y agregó tres meses de plazo para la investigación complementaria.

