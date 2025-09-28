TRANQUILIDAD EN LAS CUATRO REGIONES DEL ESTADO SE VIVE MEDIANTE LA PRESENCIA DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL

Con el despliegue del Plan Integral de Seguridad, la Guardia Civil Estatal reporta resultados destacados en materia de prevención, en el periodo comprendido del 20 al 26 de septiembre del presente año, mediante la presencia de las autoridades, en las cuatro regiones del Estado, donde destaca la detención de 276 personas, vinculadas a la probable comisión de diferentes hechos ilícitos.

Una persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, mientras que 275 quedaron ante la Fiscalía General del Estado. Con efectiva respuesta ante los llamados de auxilio, se logró recuperar 35 unidades que habían sido reportadas como robadas, de éstas, 28 son de carga y/o de uso particular y siete son motocicletas.

Importantes aseguramientos se dieron en esta semana, tras el decomiso de 901 gramos de marihuana, 258 dosis de metanfetaminas y 27 de cocaína. Con una efectiva estrategia en la región Media, el titular de la jefatura, Oscar Hernández, reportó el aseguramiento de 11 cámaras y cuatro módems de probable procedencia ilegal.

Además, se aseguró un arma de fuego corta, cinco cargadores, 31 cartuchos útiles, 25 armas prohibidas y 57 artefactos conocidos como “poncha llantas”.

Refrendamos el compromiso que tenemos para que tu y tu familia salgan a las calles de su Potosí, de forma segura, sin miedo, con la paz de volver a su destino con la confianza que antes no existía.