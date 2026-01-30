17.1 C
San Luis Potosí
Rojo AcontecerSeguridad

TRABAJO PREVENTIVO DE LA GCE CONTRIBUYE A LA PAZ Y SEGURIDAD EN SAN LUIS POTOSÍ

By Redacción
70
viernes, enero 30, 2026

Como parte de los operativos permanentes de vigilancia y combate al narcomenudeo en las distintas regiones del estado, elementos de la Guardia Civil Estatal realizaron la detención de dos personas en hechos distintos, logrando el aseguramiento de diversas dosis de droga y objetos prohibidos.

En una primera intervención, realizada en el municipio de Villa de Ramos, fue detenido Deni “N” de 41 años, identificado como presunto narcomenudista independiente. Durante la acción policial se le aseguraron 52 dosis de la droga conocida como “cristal”.

En un segundo hecho, ocurrido en el municipio de Ciudad Valles, los agentes estatales detuvieron a Edgar “N” de 30 años, presuntamente vinculado a un grupo delictivo con presencia en la región. En esta intervención se aseguraron 15 dosis de “cristal”, 10 dosis de marihuana, 14 artefactos metálicos mejor conocidos como “ponchallantas”, así como una motocicleta.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, refrenda su compromiso de continuar implementando acciones firmes y coordinadas para mantener la seguridad y la paz en un Potosí sin límites.

