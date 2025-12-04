26.7 C
San Luis Potosí
Seguridad

TRABAJAMOS POR TU SEGURIDAD PARA GENERAR UN POTOSÍ SIN LÍMITES

jueves, diciembre 4, 2025

Definimos las estrategias adecuadas para garantizar que las familias potosinas puedan disfrutar de su estado, con soberanía y paz, reflejo de nuestro Plan Integral de Seguridad.

Durante las labores de prevención y disuasión del delito, la Guardia Civil Estatal detuvo a una persona, en el municipio de Villa de Pozos, por el probable delito de portación de un arma de fuego. Se trata de Juan “N” de 30 años, quien fue despojado de un pistola con un cargador desabastecido.

Cada patrulla es destinada a vigilar nuestro Potosí, siempre con el compromiso de cuidar de su población y de quienes visitan nuestra entidad, lo que deriva en mejores condiciones de seguridad para todas y todos.

