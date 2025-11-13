23.8 C
Seguridad

TRABAJAMOS POR TU SEGURIDAD CON RESULTADOS FIRMES PARA GARANTIZAR LA PAZ

By Redacción
jueves, noviembre 13, 2025

A través de los trabajos preventivos, desarrollados en la capital potosina, nuestros efectivos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un hombre, por el probable delito de tentativa de robo, además de asegurarle una dosis de marihuana y un arma prohibida.

Los hechos tuvieron lugar en el Barrio de San Sebastián, sitio donde la víctima refirió haber sido abordada por José “N” de 25 años, quien fue ubicado en este mismo sector, luego de que tratara de despojarla de sus pertenencias. Al presunto se le aseguró un cuchillo y una bolsa con marihuana.

Por medio de la denuncia ciudadana, nuestros policías pueden actuar de forma inmediata por ello solicitamos a la población de su colaboración en reportar cualquier acto constitutivo de delito a la Línea de Emergencias 9-1-1.

