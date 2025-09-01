SSPCE REFUERZA ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA EL ROBO DE IDENTIDAD EN REDES SOCIALES

Con el objetivo de fortalecer la seguridad digital y proteger a la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Unidad de Policía Cibernética, impulsa acciones permanentes de prevención del robo de identidad en redes sociales.

Edgar Adrián Moncada Rodríguez, encargado del área de Prevención de la Policía Cibernética, explicó que este delito ocurre cuando se expone información personal en perfiles de redes sociales o de mensajería, permitiendo que terceros la utilicen para crear cuentas falsas y cometer ilícitos como fraudes, estafas o suplantación de identidad.

Indicó que tan solo en lo que va del año, se han atendido aproximadamente 300 asesorías relacionadas con este delito, siendo los casos más comunes la creación de perfiles falsos que utilizan fotografías, nombres y datos personales de las víctimas, difundiendo publicaciones fraudulentas como ofertas de empleo falsas o servicios ilegales.

La Policía Cibernética refuerza estas medidas mediante campañas preventivas y emisión de alertas en redes sociales, además de impartir pláticas en instituciones educativas de distintos niveles, con la participación de estudiantes, padres y docentes, a fin de generar conciencia sobre el uso responsable de la información en internet.

Finalmente, se exhorta a la población a no compartir datos personales ni imágenes sensibles en plataformas digitales, establecer configuraciones de seguridad y privacidad, y en caso de ser víctima, denunciar de inmediato a la Policía Cibernética al (444) 255 01 03 o a la Línea de Emergencias 911.