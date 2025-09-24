SSPC de la Capital, primer respondiente en hecho delictivo en bar de Carranza

El saldo fue únicamente de una persona lesionada, no se presentaron fallecimientos; Policía de la Capital canalizó el caso a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Policía Vial, intervino como primer respondiente en los hechos registrados la noche de este martes en un bar ubicado en la avenida Venustiano Carranza esquina con Tomás Esteves.

El saldo es de una persona lesionada, que fue trasladada a un hospital para recibir valoración y atención médica.

La SSPC de la Capital informó de inmediato lo sucedido a la Fiscalía General del Estado, autoridad que dará seguimiento e iniciará las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento del incidente.