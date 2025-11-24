SITUACIÓN ACTUAL DE BLOQUEOS Y MOVILIZACIONES EN PUNTOS CARRETEROS: SSPCE

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado a través de la Guardia Civil Estatal División Caminos, informa que las movilizaciones realizadas este día por grupos de agricultores y diversos colectivos, se mantiene un monitoreo permanente en los puntos carreteros donde se ha reportado presencia de manifestantes, con el objetivo de garantizar la seguridad, la movilidad y el orden público.

PUNTOS VERIFICADOS

* Posta / Carretera a Zacatecas

Se confirma que el punto considerado como crítico presenta afectación parcial; sin embargo, el bloqueo ha sido intermitente y se mantiene presencia operativa para evitar riesgos y facilitar la movilidad.

* Kilómetro 0 de la Carretera a Rioverde (Gasolinera “Los Milagros”)

Este ha sido el único punto donde se ha registrado bloqueo activo.

Agricultores de la zona han informado que no realizarán cierres adicionales; únicamente llevarán a cabo una manifestación pacífica.

Se desplazarán hacia el punto donde permanece el bloqueo y solicitaron apoyo de la Guardia Civil Estatal para labores de acompañamiento y abanderamiento con el fin de prevenir incidentes.

* Periférico Oriente – Río Santiago

No existe bloqueo.

Los agricultores únicamente se encuentran estacionados a la orilla de la vialidad, permitiendo la circulación vehicular en todo momento.

* Zona de El Águila

Se registra un corte controlado de aproximadamente 40 personas.

No se reportan incidentes mayores y el tránsito fluye de manera intermitente bajo supervisión de la autoridad.

* Casablancas y zonas aledañas

No hay concentración de personas ni bloqueo. La vialidad se mantiene abierta.

ACCIONES DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL

• Abanderamiento preventivo en puntos con presencia de manifestantes.

• Supervisión constante para evitar cierres inesperados.

• Coordinación permanente con corporaciones municipales y federales.

• Protección a la ciudadanía y a los propios manifestantes para garantizar una movilización segura.