20.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADOSeguridad

SITUACIÓN ACTUAL DE BLOQUEOS Y MOVILIZACIONES EN PUNTOS CARRETEROS: SSPCE

By Redacción
58
spot_img
lunes, noviembre 24, 2025

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado a través de la Guardia Civil Estatal División Caminos, informa que las movilizaciones realizadas este día por grupos de agricultores y diversos colectivos, se mantiene un monitoreo permanente en los puntos carreteros donde se ha reportado presencia de manifestantes, con el objetivo de garantizar la seguridad, la movilidad y el orden público.

PUNTOS VERIFICADOS

* Posta / Carretera a Zacatecas
Se confirma que el punto considerado como crítico presenta afectación parcial; sin embargo, el bloqueo ha sido intermitente y se mantiene presencia operativa para evitar riesgos y facilitar la movilidad.

* Kilómetro 0 de la Carretera a Rioverde (Gasolinera “Los Milagros”)
Este ha sido el único punto donde se ha registrado bloqueo activo.
Agricultores de la zona han informado que no realizarán cierres adicionales; únicamente llevarán a cabo una manifestación pacífica.

Se desplazarán hacia el punto donde permanece el bloqueo y solicitaron apoyo de la Guardia Civil Estatal para labores de acompañamiento y abanderamiento con el fin de prevenir incidentes.

* Periférico Oriente – Río Santiago
No existe bloqueo.
Los agricultores únicamente se encuentran estacionados a la orilla de la vialidad, permitiendo la circulación vehicular en todo momento.

* Zona de El Águila
Se registra un corte controlado de aproximadamente 40 personas.
No se reportan incidentes mayores y el tránsito fluye de manera intermitente bajo supervisión de la autoridad.

* Casablancas y zonas aledañas
No hay concentración de personas ni bloqueo. La vialidad se mantiene abierta.

ACCIONES DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL
• Abanderamiento preventivo en puntos con presencia de manifestantes.
• Supervisión constante para evitar cierres inesperados.
• Coordinación permanente con corporaciones municipales y federales.
• Protección a la ciudadanía y a los propios manifestantes para garantizar una movilización segura.

Artículo anterior
IMPULSO SIN LÍMITES EN INFRAESTRUCTURA AL ALTIPLANO
Artículo siguiente
COMPROMISO POR CONSTRUIR UN ESTADO MÁS SEGURO CON ACCIONES CONTUNDENTES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.