SITUACIÓN ACTUAL DE BLOQUEOS Y MOVILIZACIONES EN PUNTOS CARRETEROS: SSPCE

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado a través de la Guardia Civil Estatal División Caminos, informa que las movilizaciones realizadas este día por grupos de agricultores y diversos colectivos, se mantiene un monitoreo permanente en los puntos carreteros donde se ha reportado presencia de manifestantes, con el objetivo de garantizar la seguridad, la movilidad y el orden público.
PUNTOS VERIFICADOS
* Posta / Carretera a Zacatecas
Se confirma que el punto considerado como crítico presenta afectación parcial; sin embargo, el bloqueo ha sido intermitente y se mantiene presencia operativa para evitar riesgos y facilitar la movilidad.
* Kilómetro 0 de la Carretera a Rioverde (Gasolinera “Los Milagros”)
Este ha sido el único punto donde se ha registrado bloqueo activo.
Agricultores de la zona han informado que no realizarán cierres adicionales; únicamente llevarán a cabo una manifestación pacífica.
Se desplazarán hacia el punto donde permanece el bloqueo y solicitaron apoyo de la Guardia Civil Estatal para labores de acompañamiento y abanderamiento con el fin de prevenir incidentes.
* Periférico Oriente – Río Santiago
No existe bloqueo.
Los agricultores únicamente se encuentran estacionados a la orilla de la vialidad, permitiendo la circulación vehicular en todo momento.
* Zona de El Águila
Se registra un corte controlado de aproximadamente 40 personas.
No se reportan incidentes mayores y el tránsito fluye de manera intermitente bajo supervisión de la autoridad.
* Casablancas y zonas aledañas
No hay concentración de personas ni bloqueo. La vialidad se mantiene abierta.
ACCIONES DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL
• Abanderamiento preventivo en puntos con presencia de manifestantes.
• Supervisión constante para evitar cierres inesperados.
• Coordinación permanente con corporaciones municipales y federales.
• Protección a la ciudadanía y a los propios manifestantes para garantizar una movilización segura.