SIGUE FLUYENDO LA AYUDA HUMANITARIA EN LA REGIÓN HUASTECA: SSPCE

Se lleva a cabo la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social encabezada por el Director de la GCE Div. Caminos Rafael Mendoza Salazar, la mañana de este miércoles, se resaltó el continuo flujo de apoyo a la población de la región Huasteca gracias a la unidad y actos solidarios de los diversos sectores de la sociedad incluyendo el Gobierno del Estado y las y los integrantes de la Guardia Civil Estatal.

Con sus donaciones, miles de personas de Municipios como San Vicente, Tanquián, Ébano, Tamazunchale y Tamuín fueron beneficiadas, mientras tanto seguirá llegando la ayuda a quienes más lo necesitan También se destacó la aportación de varias toneladas de viveres por parte de integrantes de la GCE en la región Altiplano al mando de su titular, Sergio Eguía Rodríguez.

Aunado a ello, el titular de la SSPCE, Jesús Juárez Hernández y autoridades de Protección Civil Estatal, mantienen incasables labores de apoyo con trabajos de monitoreo y seguimiento permanente en zonas de riesgo, además se trasladarse a varias comunidades llevando ayuda humanitaria, como dotación de alimentos, rescates y traslados seguros.

