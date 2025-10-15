16.9 C
San Luis Potosí
type here...
Seguridad

SIGUE FLUYENDO LA AYUDA HUMANITARIA EN LA REGIÓN HUASTECA: SSPCE

By Redacción
60
miércoles, octubre 15, 2025

Se lleva a cabo la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social encabezada por el Director de la GCE Div. Caminos Rafael Mendoza Salazar, la mañana de este miércoles, se resaltó el continuo flujo de apoyo a la población de la región Huasteca gracias a la unidad y actos solidarios de los diversos sectores de la sociedad incluyendo el Gobierno del Estado y las y los integrantes de la Guardia Civil Estatal.

Con sus donaciones, miles de personas de Municipios como San Vicente, Tanquián, Ébano, Tamazunchale y Tamuín fueron beneficiadas, mientras tanto seguirá llegando la ayuda a quienes más lo necesitan También se destacó la aportación de varias toneladas de viveres por parte de integrantes de la GCE en la región Altiplano al mando de su titular, Sergio Eguía Rodríguez.

Aunado a ello, el titular de la SSPCE, Jesús Juárez Hernández y autoridades de Protección Civil Estatal, mantienen incasables labores de apoyo con trabajos de monitoreo y seguimiento permanente en zonas de riesgo, además se trasladarse a varias comunidades llevando ayuda humanitaria, como dotación de alimentos, rescates y traslados seguros.

#MesaEstatalDeSeguridad
#SSPCE
#LaHuastecaNosNecesita

Artículo anterior
Kylie Jenner debuta en la música: lanza el sencillo «Fourth Strike» en colaboración con el dúo Terror Jr
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.