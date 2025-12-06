SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SIN LÍMITES EN CARRETERAS POTOSINAS

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado implementa acciones de seguridad y prevención para contar con entornos seguros donde las y los potosinos puedan disfrutar sin preocupaciones.

Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Jesús “N” de 25 años, luego de ser señalado de robar las pertenencias de su compañera de trabajo en una empresa de la zona Industrial, en el Eje 120.

Al presunto, se le aseguraron dos tarjetas bancarias y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Con acciones preventivas, construimos un Potosí más seguro y sin límites.