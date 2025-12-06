SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SIN LÍMITES EN CARRETERAS POTOSINAS

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado asumimos el compromiso de crear espacios seguros para ti y tu familia, con acciones contundentes en cada uno de los 59 municipios de la entidad.

Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal establecidos en un Puesto de Atención Ciudadana en la carretera federal 57 a la altura de Santa María del Río, en coordinación con las tareas de videovigilancia del C5i2, detectaron en circulación un tractocamión doble articulado, cuyo semirremolque trasero contaba con reporte de robo.

El conductor, Germán “N” de 52 años, fue detenido y se aseguró una plataforma encortinada Operbus, modelo 2018 que fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

En un Potosí sin límites, trabajamos día a día para seguir construyendo un estado tranquilo y con seguridad.