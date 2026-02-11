SEGURIDAD SIN LÍMITES EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD

20.3 C
San Luis Potosí
miércoles, febrero 11, 2026

Como resultado de los patrullajes preventivos que la Guardia Civil Estatal mantiene de forma permanente en distintas zonas del estado, se logró la detención de varias personas por la presunta portación de armas de fuego, fortaleciendo con ello las acciones de seguridad y prevención del delito.

Durante recorridos de vigilancia en Lomas Cuarta Sección de la capital potosina, nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Schadday “N” de 30 años y Antonio “N” de 33 años sobre avenida Cordillera Himalaya y avenida Real del Potosí.

A los presuntos, se les aseguró un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, con su respectivo cargador y dos cartuchos útiles, además de un vehículo BMW tipo sedán en el que se trasladaban los ahora detenidos.

En un hecho distinto, mientras realizaban patrullajes de prevención y disuasión del delito en la zona centro del municipio de Guadalcázar, elementos de la Guardia Civil Estatal interceptaron a Noé “N” de 30 años, y a un adolescente de 15 años, quienes presuntamente portaban armas de fuego.

Tras la intervención, se procedió al aseguramiento de dos armas largas tipo rifle, diez cartuchos útiles, así como una camioneta Chevrolet modelo 2010, color negro.

La Guardia Civil Estatal continúa reforzando los patrullajes preventivos y operativos estratégicos en todo el territorio potosino, con el firme objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.

