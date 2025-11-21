SEGURIDAD SIN LÍMITES EN CADA UNO DE LOS 59 MUNICIPIOS

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado implementamos diariamente acciones en beneficio de la población, con la transformación de la seguridad pública como nunca antes.

Nuestros elementos de la Guardia Civil Estatal, al realizar labores de inteligencia en combate al narcomenudeo y delitos de alto impacto en la capital potosina, detuvieron a Mario “N” de 39 años.

Al presunto, quien manifestó ser integrantes de un grupo delictivo, se le aseguraron 30 dosis de “cristal” en el Barrio de San Juan de Guadalupe.

La tranquilidad se asegura día a día en un Potosí sin límites, con prevención y vigilancia en las cuatro regiones de la entidad.