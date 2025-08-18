28.8 C
Seguridad

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ESTATAL REAFIRMA EL COMPROMISO DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS FAMILIAS POTOSINAS

spot_img
lunes, agosto 18, 2025

Efectiva estrategia de seguridad permea en los 59 municipios de la entidad potosina, con resultados contundentes en materia de prevención.

En las últimas 24 horas, durante el operativo Altiplano Seguro, la Guardia Civil Estatal realizó la detención de dos presuntos dedicados a desestabilizar la tranquilidad de la entidad, luego de asegurarle un arma de fuego tipo fusil de asalto, con cuatro cargadores y 70 cartuchos útiles, así como un vehículo Ford, tipo Edge, en el que se desplazaban.

Por lo anterior, Mario “N” de 29 años y Brandon “N” de 28 años, originario del estado de Nuevo León, quien además cuenta con antecedentes ilícitos por probable narcomenudeo, fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Con estas acciones reafírmanos el compromiso de trabajar contigo y para ti, porque en el Potosí sin límites, se vive mejor y con seguridad en todos los sentidos.

