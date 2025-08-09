SECRETARÍA DE SEGURIDAD ESTATAL CON PASO FIRME HACIA UN POTOSÍ SIN LÍMITES PARA LA POBLACIÓN

Mediante los trabajos de inteligencia, se ha demostrado que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, ha brindado resultados contundentes y avanza a paso firme hacia un Potosí sin límites, que la población percibe diariamente, tras disfrutar de sus actividades con plena seguridad.

En las últimas 24 horas, nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal lograron el aseguramiento de seis presuntos, considerados como posibles generadores de incidencias negativas en el territorio potosino, vinculados a delitos contra la salud. Uno de ellos se ubicó en la zona centro de la capital potosina, se identificó como Marco “N” de 30 años, a quien se le aseguraron 10 dosis de “cristal”. Cabe señalar que tiene antecedentes por probables hechos ilícitos como delitos contra la salud y de índole patrimonial.

Dos de las personas detenidas fueron ubicadas en la colonia El Sauzalito, se trata de Jessica “N” de 31 años, quien cuenta con ocho diferentes detenciones previas por delitos contra la salud, así como Luis “N” de 29 años, detenido en nueve ocasiones por delitos contra la salud, robo a transeúnte, robo de vehículo y portación de arma prohibida. A los detenidos se les aseguraron 10 dosis de metanfetaminas.

En el municipio de Santa María del Río, efectivos de la GCE detuvieron a Mario “N” de 45 años, luego de que fuera detectado con 10 dosis de “cristal”; por último, en el municipio de Villa de Reyes, Jaime “N” de 30 años y Tomás “N” de 26 años, fueron detenidos, luego de que se les aseguraran tres dosis de “cristal”, tres de cocaína y cinco artefactos de varilla, conocidos como “poncha llantas”.

A través de estas acciones, avanzamos hacia un Potosí seguro, para que las familias potosinas puedan continuar disfrutando de espacios públicos libres de sustancias nocivas para su salud, esto deriva en un desarrollo óptimo para las nuevas generaciones y permite la reconstrucción del tejido social.