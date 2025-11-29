SE PROMUEVE SALUD INTEGRAL SIN LÍMITES EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO

•⁠ ⁠Jornadas de sensibilización y prevención en el mes de la salud masculina.

S.L.P.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, impulsa varias actividades durante el mes de noviembre, dedicado a la concientización sobre el cáncer de próstata y la salud masculina.

En el marco de las acciones para fomentar la salud integral en los centros de reinserción social del estado, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, en coordinación con los Servicios de Salud del estado, ha impulsado acciones durante el mes de noviembre en los distintos centros de reinserción social.

Entre las actividades destacadas, se impartió la plática “Cáncer de Próstata”, con la participación de 18 personas en el Centro de Reinserción Social de La Pila, y la charla “Medidas Preventivas para la Detección del Cáncer de Próstata”, dirigida tanto al personal administrativo como operativo, con la asistencia de 50 trabajadores en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Valles, acciones que buscan sensibilizar y capacitar sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno.

Al respecto, Carmen Concepción Villa Galarza, directora general de Prevención y Reinserción Social en el estado, señaló: “Nuestro compromiso es garantizar el bienestar físico y emocional del personal y de las personas privadas de la libertad, a través de estas jornadas, abrimos espacios de diálogo y educación para fomentar hábitos saludables y detectar a tiempo enfermedades como el cáncer de próstata, que afecta a muchos hombres en nuestro país”.

Villa Galarza añadió que estas iniciativas forman parte de una estrategia integral para promover la salud y el autocuidado, y reiteró la importancia de la colaboración entre instituciones de salud y el sistema penitenciario. “Seguiremos trabajando de la mano para acercar servicios preventivos y de información a toda la comunidad penitenciaria, contribuyendo así a una reinserción social efectiva y a una mejor calidad de vida para todos”, concluyó.