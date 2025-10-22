SAN LUIS POTOSÍ, UNO DE LOS CINCO ESTADOS MÁS SEGUROS DEL PAÍS: JESÚS JUÁREZ HERNÁNDEZ

-El Secretario de Seguridad en el Estado compareció este miércoles ante las y los diputados de la LXIV Legislatura.

-Dio a conocer el estado que guarda la administración pública en materia de seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, cumplió con las formalidades y dio puntual respuesta a las cuestionamientos.

Tras rendir protesta en decir la verdad de acuerdo con lo que marca la ley y luego del protocolo de bienvenida a cargo del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el maestro Jesús Juárez Hernández, dio una explicación a fondo sobre el Plan Integral de Seguridad que pondera la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno y que ha generado en cuatro años una tendencia y avance positivo en materia de seguridad con una reducción del 43 por ciento en homicidios dolosos, obteniendo incluso el reconocimiento de la Federación como uno de los cinco Estados más seguros del país.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año se han aprehendido a 215 personas pertenecientes a diversos grupos criminales, aunado a la detención 13 mil 10 personas puestas a disposición de las autoridades competentes por su probable participación en hechos ilícitos.

Además se ha dado el aseguramiento de 235 armas de fuego cortas y largas, 5 mil 811 cartuchos, 270 cargadores, 10 artefactos explosivos decomisados y 193.6 kilogramos de drogas, entre cocaína, cristal y marihuana.

De igual manera, se han recuperado 2 mil 92 vehículos de los cuales 947 contaban con reporte de robo, 351 eran motocicletas y 496 se encontraban abandonados. En coordinación con autoridades federales se han asegurado más de de 2 millones 383 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita y 378 cámaras de videovigilancia utilizadas por la delincuencia organizada.

Juárez Hernández, destacó más adelante la operación de ocho nuevas bases operativas instaladas en puntos estratégicos del Estado: Venado, Santo Domingo, La Pila, Estación Catorce, Huizache, Villa de Arista, Villa de Ramos y Cárdenas.

Dentro del balance de resultados se fortaleció como nunca la inversión en equipamiento, capacitaciones y la adquisición de un helicóptero y

50 nuevas patrullas incorporadas para reforzar la presencia policial en las cuatro regiones.

Otra de las fortalezas ha sido la formación de mil 100 nuevos en la Academia Estatal de Seguridad Pública, incluyendo a la cuarta generación de alumnas y alumnos graduados, lo que permitirá acrecentar la capacidad operativa de la Guardia Civil Estatal en los 59 Municipios a la par de sustituir al personal que se ha jubilado o está en vías de hacerlo.

“Estos resultados son fruto del esfuerzo, la capacidad y el compromiso de quienes trabajan por un San Luis Potosí más seguro, porque la seguridad, es una tarea diaria, las 24 horas los 335 días del año”, concluyó.