SAN LUIS POTOSÍ TIENE GOBERNABILIDAD Y PLENA PAZ SOCIAL: J. GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ

A cuatro años de iniciar un proceso de cambio sin límites para San Luis Potosí, hoy prevalecen condiciones de verdadera gobernabilidad y seguridad para todas y todos con mejor calidad de vida, gracias a las efectivas políticas dirigidas por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Así lo comentó el secretario General de Gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez, en el marco de su comparecencia en el Congreso del Estado con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno donde hizo énfasis de los avances en los temas de seguridad y las nuevas atribuciones legales que en adelante habrán de desempeñar las y los elementos de la Guardia Civil Estatal.

“Al modificarse el artículo 21 Constitucional se permite a nivel federal llevar

a cabo actos de investigación bajo el mando y conducción del Ministerio Público, y el ejecutivo ve de forma atinada y con buenos ojos esta reforma, es oportuno si se toma en consideración que el rezago de las investigaciones se incrementa, por la falta de personal”.

Agregó que desde el Ejecutivo, se estará atentos para atentos del tratamiento que se le dé a esta ley, “después habrá que fortalecer a quienes van a materializar esta reforma, de capacitarles para que tengan una intervención exitosa”.

En el tema de reinserción, el secretario de Gobierno destacó que para lograr una verdadera reinserción social es necesario atender ésta desde un enfoque transversal, por lo que se consolidó la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social, órgano colegiado interinstitucional que aborda los temas de reinserción y post penales.

Está integrada por 15 entidades gubernamentales e iniciativa privada, que actúa en enfoque transversal a través del cumplimiento de ejes como educación, salud, empleo, vínculos familiares, acompañamiento jurídico y vivienda entre otros, su objetivo es reducir la incidencia criminal y la reincidencia delictiva.

Torres Sánchez, además destacó que la visión de un gobierno para mantener un estado seguro, generó la conjunción de esfuerzos con estados vecinos para implementar estrategias operativas territoriales conjuntas, que permitieran abatir los índices delictivos en las franjas fronterizas y detener a presuntos delincuentes que delinquen en un estado y se esconden en otro.

Finalmente destacó la participación del personal de la Guardia Civil Estatal durante la contingencia por las lluvias, encabezados por su titular Jesús Juárez Hernández, “lo dieron todo para proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las familias afectadas y en algún riesgo, por eso y más, hoy San Luis Potosí no es el mismo de hace cuatro años”.