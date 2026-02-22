SAN LUIS POTOSÍ REFUERZA SEGURIDAD EN CENTROS PENITENCIARIOS

• La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana redobla vigilancia y protocolos preventivos para garantizar la gobernabilidad y estabilidad del sistema penitenciario estatal.

Derivado de los hechos registrados en el estado de Jalisco, donde autoridades activaron protocolos de emergencia, el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Jesús Juárez Hernández, instruyeron reforzar de manera preventiva las medidas de seguridad en los Centros Estatales de Reinserción Social.

A través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, se giró indicación de redoblar esfuerzos operativos, fortalecer los puestos armados, intensificar la vigilancia en aduanas y accesos, así como supervisar de manera permanente el perímetro e infraestructura estratégica de cada instalación de manera preventiva para garantizar condiciones de orden y estabilidad.

Juárez Hernández dio a conocer que se instruyó observar con especial atención el comportamiento de las personas privadas de la libertad, a fin de detectar de manera oportuna cualquier situación que pudiera alterar la seguridad, la gobernabilidad o el desarrollo cotidiano de actividades dentro del sistema penitenciario.