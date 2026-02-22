15.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADOSeguridad

SAN LUIS POTOSÍ REFUERZA SEGURIDAD EN CENTROS PENITENCIARIOS

By Redacción
124
spot_img
domingo, febrero 22, 2026

• La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana redobla vigilancia y protocolos preventivos para garantizar la gobernabilidad y estabilidad del sistema penitenciario estatal.

Derivado de los hechos registrados en el estado de Jalisco, donde autoridades activaron protocolos de emergencia, el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Jesús Juárez Hernández, instruyeron reforzar de manera preventiva las medidas de seguridad en los Centros Estatales de Reinserción Social.
A través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, se giró indicación de redoblar esfuerzos operativos, fortalecer los puestos armados, intensificar la vigilancia en aduanas y accesos, así como supervisar de manera permanente el perímetro e infraestructura estratégica de cada instalación de manera preventiva para garantizar condiciones de orden y estabilidad.
Juárez Hernández dio a conocer que se instruyó observar con especial atención el comportamiento de las personas privadas de la libertad, a fin de detectar de manera oportuna cualquier situación que pudiera alterar la seguridad, la gobernabilidad o el desarrollo cotidiano de actividades dentro del sistema penitenciario.

Artículo anterior
CLÍNICAS ROSAS FORTALECEN LA ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA EN LA CAPITAL
Artículo siguiente
Bloqueos por la caída de «El Mencho» han alcanzado al menos a 14 estados del país
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.