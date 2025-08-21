SAN LUIS POTOSÍ ENTRE LOS ESTADOS CON MENOR TASA DE HOMICIDIOS

* La entidad figura a nivel nacional en una tendencia anual a la baja en la comisión de este tipo de ilícitos.

S.L.P.- El estado de San Luis Potosí se posiciona entre los nueve estados del país con menor número de homicidios, según los datos más recientes presentados por México Evalúa, centro independiente especializado en el monitoreo y evaluación de políticas públicas.

Durante el periodo de enero a junio de 2025, la entidad reporta una tendencia anual a la baja en la comisión de homicidios, ubicándose por debajo del promedio nacional registrado el año anterior. Este resultado coloca al estado como referente de balance positivo en materia de seguridad, compartiendo esta condición con otras 12 entidades que también muestran cifras favorables.

El balance de violencia homicida por cada 100 mil habitantes toma en cuenta diversas categorías, como homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida, así como personas desaparecidas y no localizadas. Analizar estos datos de manera conjunta permite cuestionar y evaluar el impacto de las estrategias implementadas por las autoridades estatales y federales.

De acuerdo con el reporte, un tercio del país –es decir, 13 entidades– exhibe un comportamiento positivo en la reducción de la violencia homicida, lo que representa un avance en el panorama nacional de seguridad en el estado de San Luis Potosí, al contar con tasas inferiores al promedio y una tendencia decreciente, destaca como ejemplo a seguir en el combate a estos delitos y sus políticas públicas en favor de ello.