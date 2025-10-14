23.1 C
SALE AYUDA HUMANITARIA RECABADA POR LA GUARDIA CIVIL ESTATAL HACIA LA HUASTECA POTOSINA

By Redacción
martes, octubre 14, 2025

La Guardia Civil Estatal GCE envió este día tres camiones cargados con más de 25 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad hacia la región Huasteca.

La ayuda fue reunida en el centro de acopio instalado en el edificio de la GCE, gracias a la solidaridad del personal operativo, administrativo y de la ciudadanía potosina que se sumó a esta noble causa.

Los camiones realizarán una escala en Río Verde para completar la carga con más ayuda y posteriormente en el C4 de Ciudad Valles, donde se coordinará el envío a las comunidades más afectadas mediante patrullas y elementos de la Guardia Civil Estatal.

Se continúa recibiendo alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de limpieza, pañales, leche en polvo, cobijas, ropa y productos de higiene personal.

📍Puntos de recepción:
• Comandancia Guardia Civil Estatal, S.L.P. En Insurgentes #300, zona Centro. Tel. 444 8121037

• Jefatura Región Media, Rioverde: calle Jorge Ferrari #107, colonia La Ilusión.

• Jefatura Región Huasteca, Ciudad Valles: Anillo Periférico Librado Sur #2018, colonia Lomas del Yuejat. Tel. 481 375 6337.

