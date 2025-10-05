26.6 C
San Luis Potosí
ESTADOSeguridad

REFUERZAN VIGILANCIA EN CARRETERAS DE SLP POR CELEBRACIONES DE XANTOLO Y DÍA DE MUERTOS

By Redacción
domingo, octubre 5, 2025

Con motivo de las festividades de Xantolo y Día de Muertos 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, anunció un operativo especial de vigilancia en carreteras y caminos estatales, para atender el incremento de visitantes y el flujo vehicular esperado en estas fechas.

El titular de la División, Rafael Mendoza Salazar, detalló que el despliegue contempla patrullajes permanentes, puestos de control, recorridos a pie y labores de proximidad social. “Sabemos que la Huasteca recibe un gran número de turistas durante estas celebraciones, por eso la Guardia Civil Estatal está lista para resguardar la seguridad en cada trayecto”,destacó.

Las acciones estarán enfocadas en prevenir incidentes viales, garantizar el auxilio inmediato en caso de emergencias y fortalecer la confianza ciudadana. Mendoza Salazar subrayó: “Habrá más presencia de nuestras unidades en carreteras, lo que permitirá que los viajeros tengan la certeza de circular en un entorno seguro”.

De igual forma, hizo un llamado a las y los conductores para extremar precauciones: “Es fundamental manejar con responsabilidad, evitar el consumo de alcohol al volante, además pueden reportan a los números de emergencias para atender descomposturas mecánicas, accidentes o cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de la ciudadanía”, puntualizó.

Finalmente, recordó que la Guardia Civil Estatal desplegará personal en panteones y espacios públicos durante estas festividades, con el fin de prevenir conductas ilícitas y garantizar que las celebraciones transcurran en un ambiente de paz y convivencia familiar.

