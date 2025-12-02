REACCIÓN INMEDIATA DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL FRUSTRA ROBO EN CASA HABITACIÓN DE LA CAPITAL POTOSINA

Por medio de las denuncias ciudadanas, se ha logrado evitar que hechos constitutivos de delito sean cometidos en la entidad, derivado de la coordinación constante con sus policías y a través del seguimiento de sus reportes, esto nos permite garantizar la paz de las y los potosinos.

Derivado de un reporte ciudadano, tres hombres y una mujer, fueron ubicados y detenidos en la colonia Satélite, logrando evitar que robaran en el interior de una vivienda, luego de que la víctima indicara no conocer a dichas personas, quienes pretendían huir con varias pertenencias del domicilio, a bordo de una camioneta Nissan, color gris.

Por lo anterior, Antonio “N” de 54 años, Edgar “N” de 24 años, Saúl “N” y Andrea “N”, ambos de 23 años, fueron detenidos y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado exhorta a la población a denunciar cualquier hecho que atente contra su integridad a la Línea de Emergencias 9-1-1 o al 089 Denuncia Anónima.