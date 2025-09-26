PROFUNDA TRANSFORMACIÓN EN EL SISTEMA PENITENCIARIO POTOSINO: CARMEN VILLA GALARZA

-Estado cuenta con procesos de reinserción sin límites.

Desde el Gobierno del Estado, se mantiene firme el compromiso de consolidar un sistema penitenciario moderno y humano, que brinde condiciones dignas para la capacitación, educación, salud, deporte y trabajo de las Personas Privadas de la Libertad (PPL), siempre bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos y reinserción efectiva.

En este marco, la Directora de Prevención y Reinserción Social, Carmen Concepción Villa Galarza, encabezó junto con el titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, y el Director del Centro Penitenciario Estatal de La Pila, Juan Carlos Portillo Fuentes, la entrega de uniformes a Personas Privadas de la Libertad que integran la Escolta y la Banda de Guerra del área femenil y varonil del Centro Estatal de Reinserción Social No. 1 “La Pila”.

Durante la ceremonia, se entregaron 18 uniformes a la Banda de Guerra y 15 uniformes a la Escolta, fortaleciendo las actividades cívicas, de disciplina y formación que forman parte de los programas de reinserción implementados dentro del centro penitenciario.

En el evento estuvieron presentes autoridades educativas y estatales, quienes refrendaron la importancia de seguir impulsando acciones que fortalezcan la inclusión y la igualdad de oportunidades, aún en contextos de privación de la libertad. Con ello, se avanza en la consolidación de un modelo integral que busca brindar a las PPL herramientas para su desarrollo y una reinserción efectiva a la sociedad.

Estas acciones reflejan el esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado para que la reinserción social sea una realidad, fortalecida en valores de respeto, inclusión y disciplina que contribuyen a la construcción de un San Luis Potosí más seguro y con futuro para todas y todos.