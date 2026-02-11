PREVENCIÓN Y PROXIMIDAD SOCIAL CONSTRUYEN UN ESTADO SEGURO

Como parte de las acciones de inteligencia y combate frontal al narcomenudeo y a los delitos de alto impacto, la Guardia Civil Estatal llevó a cabo diversas detenciones y aseguramientos en distintos puntos del estado, fortaleciendo las estrategias de prevención y seguridad.

Derivado de labores de inteligencia y vigilancia estratégica realizadas en la colonia Insurgentes de Escalerillas, en la capital potosina, agentes de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de Miriam “N” de 23 años y Jorge “N” de 48 años.

Los presuntos, vinculados a un grupo de delincuentes, fueron detenidos con 31 dosis de cocaína, 23 dosis de “cristal”, seis dosis de marihuana, además de una motocicleta marca Italika

En una acción distinta, derivada de los patrullajes preventivos desplegados en diferentes puntos del municipio de Ciudad Valles, elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron a Manuel “N” de 21 años y Juan “N” de 20 años, quienes presuntamente se encontraban en posesión de 59 artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, refrenda su compromiso de continuar con acciones de inteligencia y operativos preventivos para inhibir la comisión de delitos y salvaguardar la paz y seguridad de las familias potosinas.