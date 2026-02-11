20.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
Rojo AcontecerSeguridad

PREVENCIÓN Y PROXIMIDAD SOCIAL CONSTRUYEN UN ESTADO SEGURO

By Redacción
80
spot_img
miércoles, febrero 11, 2026

Como parte de las acciones de inteligencia y combate frontal al narcomenudeo y a los delitos de alto impacto, la Guardia Civil Estatal llevó a cabo diversas detenciones y aseguramientos en distintos puntos del estado, fortaleciendo las estrategias de prevención y seguridad.

Derivado de labores de inteligencia y vigilancia estratégica realizadas en la colonia Insurgentes de Escalerillas, en la capital potosina, agentes de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de Miriam “N” de 23 años y Jorge “N” de 48 años.

Los presuntos, vinculados a un grupo de delincuentes, fueron detenidos con 31 dosis de cocaína, 23 dosis de “cristal”, seis dosis de marihuana, además de una motocicleta marca Italika

En una acción distinta, derivada de los patrullajes preventivos desplegados en diferentes puntos del municipio de Ciudad Valles, elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron a Manuel “N” de 21 años y Juan “N” de 20 años, quienes presuntamente se encontraban en posesión de 59 artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, refrenda su compromiso de continuar con acciones de inteligencia y operativos preventivos para inhibir la comisión de delitos y salvaguardar la paz y seguridad de las familias potosinas.

Artículo anterior
MÁS PRODUCCIÓN Y EMPLEO EN EL CAMPO POTOSINO
Artículo siguiente
SEGURIDAD SIN LÍMITES EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.