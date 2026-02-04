PRESENCIA DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL EN LA ZONA MEDIA GENERA ENTORNOS SEGUROS

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado a través de la Guardia Civil Estatal, informa que como resultado de un reciente operativo táctico aéreo y terrestre en la Zona Media, se logró el aseguramiento de dos masculinos, por el presunto delito de portación de armas de fuego, en la localidad de El Zapote, municipio de Ríoverde.

Esta acción forma parte de los trabajos permanentes de vigilancia, prevención y disuasión que se realizan de manera estratégica por aire y tierra, sustentadas en análisis de inteligencia y mapas de calor, con el objetivo de inhibir conductas delictivas, preservar la paz social y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Al respecto, el titular de la SSPCE, Jesús Juárez Hernández, destacó que estos despliegues se realizan bajo estrictos protocolos de actuación, priorizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y la seguridad tanto de la población como del personal operativo.

“La estrategia de seguridad en San Luis Potosí se basa en la planeación, la inteligencia operativa y la coordinación interinstitucional. Nuestros elementos actúan de manera responsable, con enfoque preventivo y pleno respeto a la legalidad, generando tranquilidad en las comunidades donde se despliegan”, señaló.

Durante las acciones, que incluyeron la participación coordinada de unidades terrestres y sobrevuelos tácticos, se aseguró un arma de fuego corta, un arma de fuego larga, así como cartuchos útiles y un cargador.

Las personas aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, conforme a los protocolos legales establecidos, garantizando en todo momento el debido proceso.

Finalmente, Juárez Hernández, reiteró que este tipo de acciones estratégicas y humanas continuarán realizándose para fortalecer la seguridad pública, construir entornos de paz y reforzar la confianza de las familias potosinas en sus instituciones.