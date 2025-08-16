POR VENTA ILEGAL DE BOLETOS PARA EL PALENQUE EN FENAPO, HOMBRE ES DETENIDO POR GUARDIA CIVIL ESTATAL

A través del dispositivo “FENAPO segura 2025”, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un masculino que, presumiblemente, trataba de comercializar boletos para el palenque, a un precio superior a los establecidos en la taquilla, además de hacer uso ilícito de equipos de radio frecuencia.

Los uniformados se percataron del hecho, en las inmediaciones del recinto ferial, luego de notar que un masculino estaba con varios boletos y con un equipo de radio comunicación, por ello se le cuestionó sobre lo que realizaba en el lugar, siendo descubierto en la venta a un excesivo precio de entradas para el palenque, de inmediato comenzó a alertar por medio de una radio frecuencia a terceras personas, que posiblemente estaban coludidas en la reventa de estas entradas.

Por lo anterior, se le hizo de conocimiento a Andrés “N” de 59 años, que sería puesto a disposición de las autoridades competentes, por probable mal uso de equipos de radio frecuencia y lo que le resulte.

Bajo ningún motivo permitas que terceras personas comercialicen entradas para los eventos de la Feria Nacional Potosina, ya que puede tratarse de un posible acto de extorsión, recuerda que los eventos y la compra de entradas, solo son por medios oficiales, evita revendedores y, en caso de que detectes a personas vendiendo entradas para eventos gratuitos, repórtalo de inmediato a las autoridades, juntos construimos una FENAPO segura y sin límites.