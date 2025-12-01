Policía de la Capital reporta saldo positivo este fin de semana y reducción en la incidencia de robo de vehículos

Durante la reunión en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, se revisaron los indicadores correspondientes al delito de robo de vehículo, destacando una reducción significativa de más del 5% respecto al mes de octubre y noviembre.

Este fin de semana, la Policía de la Capital registró resultados operativos positivos tras la implementación de los puntos de prevención “Conducción Segura” y vigilancia en zonas comerciales.

El Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que durante el reciente fin de semana, se emprendieron diversos operativos preventivos a través de los cuales la corporación municipal obtuvo resultados positivos.

Destacó el dispositivo preventivo “Conducción Segura”, mediante el cual se identificó a nueve personas conduciendo en estado de ebriedad. En estos casos, y con el objetivo de salvaguardar su integridad, se solicitó la presencia de familiares para el resguardo correspondiente, estrategia que ha mostrado resultados positivos.

El titular de la dependencia, indicó que durante la reunión en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, se revisaron los indicadores correspondientes al delito de robo de vehículo, destacando una reducción significativa de más del 5% respecto al mes de octubre y noviembre.

Asimismo, comentó que continúa la coordinación con la Guardia Civil del Estado para fortalecer los operativos conjuntos, especialmente durante la temporada de aguinaldos y festividades decembrinas.

Con el objetivo de prevenir afectaciones patrimoniales, Villa Gutiérrez exhortó a la ciudadanía a reducir el uso de efectivo y preferir métodos digitales de pago, y sugirió el acompañamiento de familiares o la Policía Municipal principalmente en actividades como compra-venta de vehículos o en el traslado de grandes cantidades de dinero.

Finalmente, el secretario de Seguridad de la Capital informó que el estado de fuerza operará al cien por ciento durante diciembre, suspendiendo vacaciones para reforzar la presencia policial en el Centro Histórico, centros comerciales y cajeros automáticos.