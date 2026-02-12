Policía de la Capital fortalece la prevención contra la extorsión con tecnología propia

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital desarrolló “Escudo Digital”, una aplicación sin costo como herramienta preventiva para combatir la extorsión telefónica.

Esta herramienta digital está alineada al Acuerdo Nacional contra la Extorsión impulsado por el Gobierno Federal

En un paso firme hacia la innovación tecnológica aplicada a la seguridad pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital presentó “Escudo Digital”, una aplicación desarrollada sin costo por la Dirección de Tecnologías e Inteligencia Social, a través de la Jefatura de Policía Cibernética Municipal, como herramienta preventiva para combatir la extorsión telefónica, en alineación con el Acuerdo Nacional contra la Extorsión impulsado por el Gobierno Federal.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que durante 2025 se registraron 2,909 reportes de llamadas de extorsión y en lo que va de 2026 suman 351 números más, acumulando 3,260 registros. Detalló que el 54.5% de las víctimas se ubica en mujeres, en tanto el 43.8% de los casos han ocurrido a hombres, además que la principal población afectada se encuentra en el rango de 30 a 44 años.

Expuso además que 4 de cada 5 casos se cometen mediante llamada telefónica, por lo que destacó la importancia de contar con una unidad especializada, como la Policía Cibernética Municipal, que logró en 2024 y 2025 la localización de 16 víctimas de secuestro virtual, evitando un daño patrimonial cercano a los 2.5 millones de pesos.

Ante este panorama y el incremento de este delito de alto impacto social, Villa Gutiérrez indicó que la Policía de la Capital ha apostado por la tecnología como herramienta preventiva y de denuncia, lo que dio paso a la creación de “Escudo Digital”.

Finalmente, compartió que la aplicación se encuentra disponible de manera gratuita en Play Store para dispositivos Android, con candados de seguridad y protección de datos personales, y estará disponible para sistemas iOS en aproximadamente tres meses.

Con esta acción, la corporación reafirma su compromiso de anticipar riesgos, proteger el patrimonio de las familias y fortalecer la seguridad desde la inteligencia y la innovación.