Policía de la Capital asegura a un presunto distribuidor de droga en inmediaciones de la Facultad de Derecho

La detención se logró derivado de las acciones permanentes destinadas a combatir el narcomenudeo

Como resultado de acciones coordinadas, agentes de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital lograron la detención de un hombre que fue localizado a través de videovigilancia en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la UASLP realizando posibles actos de narcomenudeo.

Oficiales adscritos a la zona, en revisión preventiva, le encontraron seis envoltorios de hierba seca verde similar a la marihuana, además de dinero en efectivo.

Los elementos de Policía Vial del cuadrante Centro fueron alertados de la presencia de un hombre en avenida Cuauhtémoc y Tomasa Estévez, mismo que fue visto a través de videovigilancia en un posible intercambio de sustancias ilícitas, activando inmediatamente un dispositivo de búsqueda y localización.

Al patrullar la zona, agentes de Policía Vial visualizaron a un hombre que cumplía con las características físicas y de vestimenta obtenidas, marcándole rápidamente el alto, fue entonces que se le hizo saber de una inspección preventiva de seguridad. Al interior de una mochila color negro que portaba al pecho, se encontraron seis bolsas transparentes que contenían hierba seca verde con características similares a la marihuana, además de dinero en efectivo.

Finalmente, el hombre fue informado de estar presuntamente relacionado con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, fue identificado como Edgar “N” de 30 años y luego de la lectura de derechos que le asisten como persona detenida, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

Con esta detención, la Policía de la Capital reitera su compromiso de mantener la presencia policial con la que ya se cuenta en las inmediaciones de los centros educativos universitarios, con el objetivo de conservar entornos escolares seguros y de actuar con firmeza contra cualquier conducta que atente contra la salud y la tranquilidad de la ciudadanía.