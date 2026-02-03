Policía de la Capital asegura a hombre en posesión de más de 70 artefactos poncha llantas

Gracias a la presencia operativa en las colonias de la Capital se logró detectar al implicado y evitar riesgos a la seguridad.

Como parte de las acciones permanentes de prevención y vigilancia, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital realizaron la detención de un hombre señalado por la probable comisión de delitos contra la seguridad, al ser encontrado en posesión de más de 70 artefactos conocidos como poncha llantas.

La detención se efectuó durante patrullajes preventivos en calles de la colonia Bellas Lomas, ubicada en el cuadrante sur de la ciudad, donde los oficiales detectaron a un individuo que circulaba a bordo de una bicicleta transportando una garrafa. Al realizar una inspección preventiva, se localizaron en su interior 73 artefactos metálicos diseñados para dañar neumáticos.

El implicado fue identificado como René Issac “N”, de 33 años de edad, a quien se le informó el motivo de su detención, así como los derechos que le asisten conforme a la ley.

Posteriormente, se llevó a cabo la certificación médica correspondiente y el embalaje de los artefactos asegurados, mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades.