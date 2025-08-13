18.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTOSeguridad

Policía Cibernética Municipal detecta nuevo caso de difusión ilícita de imágenes

By Redacción
92
spot_img
miércoles, agosto 13, 2025

  • El material de índole sexual, ascendía a un total de 6.05 gigabytes y contenía 9 mil 736 archivos entre fotografías y videos, además de incluir datos personales y perfiles en redes sociales de mujeres.
  • Se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República para que continúen con las investigaciones correspondientes.

En labores de ciberpatrullaje, elementos de la Policía Cibernética Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital lograron identificar y asegurar una carpeta digital con contenido sexual explícito que era difundido a través de un enlace en la plataforma “MEGA”.

El material, que ascendía a un total de 6.05 gigabytes, contenía 9 mil 736 archivos entre fotografías y videos, además de incluir datos personales y perfiles en redes sociales de mujeres que presuntamente fueron víctimas de esta difusión no autorizada.

Tras la detección, la Policía Cibernética de la Capital reportó el enlace a la plataforma para lograr su eliminación inmediata. Asimismo, se preservó la evidencia digital y se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República para que continúen con las investigaciones correspondientes.

Ante este nuevo caso de difusión ilícita de imágenes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital reitera su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier conducta que atente contra la integridad y privacidad de las personas en entornos digitales.

Artículo anterior
Gobierno de la Capital arranca el programa Recolecta Amable en el Mercado Bicentenario
Artículo siguiente
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LLEVARÁ EL SABOR DE SU TÍPICA GASTRONOMÍA A LA FENAPO EN EL DÍA DE LA GARNACHA
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.