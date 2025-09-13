PLAN INTERINSTITUCIONAL PERMITE BLINDAJE SIN LÍMITES ENTRE SAN LUIS POTOSÍ Y GUANAJUATO: JESÚS JUÁREZ HERNÁNDEZ

-Mesas de trabajo, comunicación y operativos constantes ya se despliegan en ambos territorios, confirma titular de la SSPCE.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en coordinación con la Policía Estatal de Guanajuato, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, pusieron en marcha el dispositivo Operativo Mixto, con el objetivo de fortalecer la seguridad y vigilancia en zonas estratégicas que son limítrofes.

Este despliegue forma parte de los compromisos adquiridos en el reciente convenio de colaboración firmado entre autoridades de ambos Estados, enfocado en la cooperación interinstitucional para mejorar los resultados en materia de prevención de los delito.

De acuerdo con Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad estatal, la presencia operativa ya ha permitido recorrer zonas prioritarias en Municipios como Villa de Reyes, San Felipe y San Luis de la Paz enfocado en labores preventivas y de vigilancia conjunta.

En este sentido, se han desarticulado peligrosas células delincuenciales;

de forma recientemente en San Luis de la Paz se detuvieron a integrantes de una banda dedicada al robo de autotransporte y en Villa de Reyes donde se detectó una casa de seguridad, comentó Juárez Hernández.

Aunado a ello, como resultado de estas acciones, durante el fin de semana pasado fue detenido en el municipio de Ocampo un individuo que portaba un arma larga y una tabla empleada para torturar. Las autoridades señalaron que estos resultados reflejan la efectividad de la colaboración entre entidades y el compromiso por preservar la seguridad en la región con el intercambio de información, operativos conjuntos, patrullajes coordinados y estrategias para abatir índices delictivos, con el objetivo de mejorar la paz y la seguridad en la región del Bajío.