ESTADOSeguridad

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ARROJA RESULTADOS CONTUNDENTES

By Redacción
domingo, diciembre 28, 2025

* La Guardia Civil Estatal fortalece el compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, cerrando el año con una respuesta efectiva

Como resultado de las acciones preventivas orientadas a inhibir conductas ilícitas, la Guardia Civil Estatal (GCE) informa que, durante el periodo del 20 al 26 de diciembre de 2025, se logró la detención de 222 personas, presuntamente involucradas en diversos hechos constitutivos de delito.
Dentro de las labores enfocadas en la localización de vehículos con reporte de robo, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, se aseguró un total de 18 unidades, de las cuales 15 corresponden a vehículos y tres a motocicletas.
Asimismo, como parte de la estrategia permanente para el combate a la venta y distribución de estupefacientes, se logró el decomiso de dos kilogramos con 142 gramos de marihuana, 521 gramos de cristal, 17 gramos de cocaína y siete gramos de crack. Durante estas acciones también se aseguraron dos armas de fuego cortas, dos cargadores, 12 cartuchos útiles, además de cinco armas prohibidas y 138 objetos conocidos como “poncha llantas”.
Estos resultados permiten reafirmar el compromiso de la Guardia Civil Estatal con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, cerrando el año con una respuesta efectiva que contribuye a que la Entidad avance, sin límites, hacia mejores condiciones de paz y seguridad de cara al 2026.

