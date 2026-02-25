PLAN DE ACCIÓN 2026 PROTEGERÁ A VISITANTES Y TURISTAS DURANTE LA TEMPORADA VACACIONAL DE SEMANA SANTA: PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL

-Se efectúa reunión interinstitucional de trabajo en la región Huasteca, en la víspera del arribo de miles de visitantes y turistas

Ciudad Valles, S.L.P.- El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, asistió a una reunión interinstitucional de trabajo para definir el plan de acción 2026 en la víspera de la temporada vacacional de Semana Santa y en acato a una instrucción precisa del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, en el sentido de disponer de una efectiva estrategia enfocada a proteger sin limites a la población, visitantes y turistas, tanto locales, nacionales como extranjeros.

Otro de los principales objetivos será mantener saldo blanco y evitar accidentes o decesos relacionados con la temporada, por lo cual se desplegará un importante estado de fuerza en centros recreativos, parajes turísticos, ríos, cascadas, balnearios, nacimientos naturales, además de pueblos mágicos.

“El personal operativo será estratégicamente desplegado en la región Huasteca, a fin de hacer rondines permanentes y que la prevención sea un mecanismo valioso para obtener un saldo blanco sin incidentes en razón del arribo de miles de personas que acuden a disfrutar de los principales atractivos», subrayó el comandante Ordaz Flores.

La CEPC, contabiliza 56 parajes turisticos, así como 30 balnearios y centros recreativos en el Estado los cuáles durante todo el año están siendo supervisados por las autoridades competentes haciéndoles las recomendaciones pertinentes e invitándolos a que subsanen las observaciones en caso de haberlas, además de vigilar que el personal que funge como guía de turistas o rescatista esté debidamente capacitado y acreditado.

De igual manera, el comandante Mauricio Ordaz, confirmó que se estarán haciendo las revisiones pertinentes de los sitios turísticos para que den cumplimiento con todas las medidas de seguridad y protección que dicta la ley y los reglamentos en beneficio de las personas que estarán acudiendo.

Estuvieron presentes en dicha reunión, el Alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, la Secretaria de Turismo Estatal, Yolanda Cepeda Echavarría, así como Directores Municipales de Turismo de la región Huasteca, representante de la COEPRIS y la comandancia regional de la Guardia Civil Estatal.