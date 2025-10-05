PERFILES DE LA CUARTA GENERACIÓN DE LA GCE SUMARÁN ESFUERZOS DENTRO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

La cuarta generación de alumnas y alumnos de la Guardia Civil Estatal, mantiene su estricta preparación con diferentes programas que son impartidos por jefes de área y de unidades especializadas, con el fin de continuar fortaleciendo sus competencias policiales.

Al informar lo anterior, el titular de la GCE, Rosalío Ramos García, detalló que el alumnado ha recibido cursos sobre atención a víctimas de violencia, derechos humanos en el actuar policial, así como en aspectos jurídicos a tomar en cuenta en su labor diario, además del uso y correcto llenado del Registro Nacional de Detenciones, así como los protocolos siendo utilizados al trasladar Personas Privadas de su Libertad.

Aunado a la acciones en campo, que ya son realizadas por las calles de la capital y en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, “refuerzan lo aprendido en la academia y lo ponen en marcha con la ciudadanía, tal como en esta semana, que fueron partícipes de labores de proximidad social en el Centro Histórico, así como en la Feria de Seguridad en la Colonia San Francisco”.

Ramos García, recalcó que también se robustece la presencia en áreas estratégicas de la Entidad: “estamos cerrando ya la semana con esta primera parte de capacitación, misma que se combina con los recorridos en la zona metropolitana, el servicio de vigilancia en la feria de Villa de Pozos y en los comercios de la zona conurbada, lo que da como resultado a policías más preparados, profesionales y especialistas en seguridad, acorde a lo que nuestra ciudadanía requiere”.

Cabe mencionar que el próximo 6 de diciembre, mujeres y hombres con el compromiso de trabajar por su Estado, terminarán su curso de formación inicial, enfocado en un perfil especializado en proximidad social y prevención del delito, mismo que se forjó desde las aulas de la Academia Estatal de Seguridad y que se vislumbra con grandes resultados, en favor de la población.