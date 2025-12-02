OPERATIVOS PREVENTIVOS, ENFOCADOS EN PREVENIR DELITOS PATRIMONIALES, PERMITEN GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD EN EL ESTADO

Como resultado de los trabajos preventivos, enfocados en inhibir delitos patrimoniales, nuestros oficiales de la Guardia Civil Estatal continúan brindando resultados positivos en favor de las y los potosinos.

Derivado de lo anterior, agentes de la GCE detuvieron a un adolescente de 16 años, luego de que no pudiera comprobar ser dueño de una motocicleta marca Italika, color blanco, que tenía reporte de robo en la colonia San Felipe, al oriente de la zona metropolitana.

Además, recuperaron un automotor Volkswagen línea Jetta, color negro, modelo 1997, que tenía reporte de robo en la capital potosina. Se ubicó en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Por último, la División Caminos de la GCE ubicó un automóvil Volkswagen línea Jetta, color blanco, que tenía reporte de robo en la colonia El Aguaje, se recuperó en la colonia Prados Glorieta.

Reafirmamos el compromiso de trabajar en favor de las familias potosinas, derivado de estas acciones, avanzamos a un Potosí sin límites.