OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES SIN LÍMITES EN TODO EL ESTADO

-En distintas acciones, Guardia Civil Estatal y Defensa Nacional, aseguraron 15 paquetes con droga y a un presunto narcomenudista

San Luis Potosí, S.L.P.- En el marco del Plan Integral de Seguridad que pondera la coordinación interinstitucional con autoridades federales y municipales, agentes de la Guardia Civil Estatal y efectivos de la Defensa aseguraron 15 paquetes con droga, mientras que en otra acción fue capturado un presunto narcomenudista.

En un camino de terracería en la comunidad de El Tejocote de San Miguel Villa de Reyes, se efectuaban recorridos habituales que forma parte del operativo B.O.M.I, cuando se observa la presencia de una motocicleta en color blanco con dos masculinos a bordo, los cuales llevaban una bolsa negra en medio.

Mismos que al notar la presencia de las unidades emprenden la huida, por lo cual se trata de dar alcance, logrando perderse entre los caminos de terracería, al tiempo de arrojar la bolsa en color negro hacia un costado del camino entre la maleza.

Al inspeccionar la bolsa, se percata que en el interior se encontraban varios paquetes, asegurando: 15 paquetes de plástico conteniendo hierba seca en color verde con las características propias de la marihuana.

Por otro lado, se informa la detención sobre la calle Barcelona en la colonia Urbi Villas del Real en Villa de Pozos de Claudio N. de 32 años de edad, con 12 dosis de la droga sintética conocida como “cristal”. Manifestando pertenecer a un grupo criminal con funciones de venta de estupefacientes en la zona.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, reafirma su compromiso para que todas y todos sigan disfrutando de entornos seguros y hace un llamado a seguir colaborando con sus autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y denuncia anónima 089 en caso de ser testigos de algún hecho ilícito.