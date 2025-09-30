26.8 C
San Luis Potosí
Seguridad

OPERATIVOS DE INTELIGENCIA DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL, DERIVAN EN GRANDES RESULTADOS EN FAVOR DE LA SEGURIDAD

By Redacción
martes, septiembre 30, 2025

A través de los trabajos de inteligencia, efectuados por nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE), se continúa trabajando de forma positiva, para garantizar la paz de las familias potosinas.

En las últimas 24 horas, efectivos estatales reportaron la detención de tres sujetos, posiblemente vinculados en actividades ilegales como la venta de estupefacientes en la entidad, evitando que sustancias nocivas lleguen a la juventud potosina.

Uno de los hechos ocurrió en el municipio de Villa de Arriaga, ahí fue detenido Juan “N” de 32 años, a quien se le aseguraron 38 dosis de metanfetaminas, 12 de cocaína y tres de marihuana; mientras que, en el municipio de Salinas de Hidalgo, la GCE detuvo a Miguel “N” de 32 años, al asegurarle 10 dosis de “cristal”; por último, en el municipio de Villa de Reyes, las autoridades reportaron la detención de Paz “N” de 33 años, tras asegurarle 10 dosis de “cristal”.

Reafirmamos el compromiso de garantizar la paz y la seguridad sin límites en nuestros 59 municipios, donde las familias potosinas, disfrutan de un Potosí como antes no se veía: con seguridad y paz.

