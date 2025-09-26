23.8 C
San Luis Potosí
Seguridad

OPERATIVOS CONJUNTOS, PERMITEN SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y PATRIMONIO DE TODAS Y TODOS

By Redacción
viernes, septiembre 26, 2025

  • Reafirmamos los trabajos enfocados en preservar la paz de las y los potosinos, en este Potosí que avanza sin límites, como uno de los mejores para el desarrollo económico, industrial y turístico.

En las últimas 24 horas, la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional (BOMI), conformada por efectivos de la Guardia Civil Estatal y personal de la Defensa, concretaron la detención de un individuo, considerado como probable objetivo generador de incidencia ilícita, identificado como David “N” de 24 años de edad, relacionado a una red dedicada al atraco a transportistas y repartidores, teniendo su zona de operación en el sector oriente del municipio de Villa de Pozos. Su detención efectuada en la colonia Prados de San Vicente, segunda sección, se derivó tras la respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad, ante un reporte de un asalto a un repartidor de una empresa refresquera.

Cabe señalar que dicha persona cuenta con antecedentes ilícitos por probables delitos contra la salud. Por lo anterior, se puso a disposición de las autoridades correspondientes, para lo conducente.

Construimos un Potosí más seguro para tu familia, con la presencia de más elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes, a través del nuevo parque vehicular del que fueron dotados, permite una mayor capacidad de respuesta para los apoyos brindados a la ciudadanía.

