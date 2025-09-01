OPERATIVO “JUVENTUD 2025” REPORTA UN REGRESO A CLASES EN ORDEN Y SIN CONTRATIEMPOS

En orden y sin contratiempos transcurrió la jornada de regreso, por lo cual desde temprana hora agentes de la Guardia Civil Estatal, desplegaron el operativo “Juventud 2025”.

El titular de la SSPCE, Jesús Juárez Hernández, confirmó que hubo una importante cobertura en el exterior de los planteles educativos a fin de proteger a la comunidad docente, educativa y padres de familia, “no se presentó ninguna incidencia, los reportes fueron que todo se desarrolló conforme a lo planeado”.

Además, dio a conocer que este dispositivo se extenderá en horarios de entrada y salida, como parte de los planes operativos con los que cuenta la institución y de la misión sin límites para proteger a todas y todos.