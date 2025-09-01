26.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADOSeguridad

OPERATIVO “JUVENTUD 2025” REPORTA UN REGRESO A CLASES EN ORDEN Y SIN CONTRATIEMPOS

By Redacción
61
spot_img
lunes, septiembre 1, 2025

En orden y sin contratiempos transcurrió la jornada de regreso, por lo cual desde temprana hora agentes de la Guardia Civil Estatal, desplegaron el operativo “Juventud 2025”.

El titular de la SSPCE, Jesús Juárez Hernández, confirmó que hubo una importante cobertura en el exterior de los planteles educativos a fin de proteger a la comunidad docente, educativa y padres de familia, “no se presentó ninguna incidencia, los reportes fueron que todo se desarrolló conforme a lo planeado”.

Además, dio a conocer que este dispositivo se extenderá en horarios de entrada y salida, como parte de los planes operativos con los que cuenta la institución y de la misión sin límites para proteger a todas y todos.

Artículo anterior
SSPCE REFUERZA ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA EL ROBO DE IDENTIDAD EN REDES SOCIALES
Artículo siguiente
DETIENEN A DOS PERSONAS POR PRESUNTA PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.