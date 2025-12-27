OPERATIVO “INVIERNO SEGURO” GARANTIZA LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS POTOSINAS

Como parte de las acciones permanentes de seguridad, vigilancia y combate al narcomenudeo, la Guardia Civil Estatal (GCE) obtuvo resultados relevantes mediante operativos preventivos realizados en distintos puntos del estado, logrando la detención de dos personas en posesión de sustancias ilícitas.

En una primera intervención, derivada de los patrullajes preventivos efectuados en la capital potosina, elementos de la GCE detuvieron a Leonel “N”, de 35 años, por la posesión de droga.

Durante la acción policial, el detenido se identificó como presunto integrante de una célula delictiva. En el lugar se le aseguraron 25 dosis de una sustancia con características del “cristal”, así como una motocicleta marca Italika, color negro, la cual no cuenta con reporte de robo.

Posteriormente, como resultado de los recorridos de seguridad y vigilancia implementados para inhibir conductas delictivas, agentes de la Guardia Civil Estatal realizaron la detención de una persona del sexo femenino en el municipio de Salinas de Hidalgo, en la localidad El Potro.

La detenida fue identificada como Deysi “N”, de 18 años, quien fue asegurada por la posesión de 15 dosis de una sustancia con características del “cristal”, manifestando tener vínculos con un grupo que atenta contra la paz de las familias potosinas.

En ambos casos, las personas detenidas, así como la droga y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, con el fin de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Con estas acciones la Guardia Civil Estatal reafirma su compromiso de mantener operativos constantes y coordinados para fortalecer la seguridad, el orden y la paz social en beneficio de la población potosina.