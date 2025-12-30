12.3 C
San Luis Potosí
OPERATIVO “INVIERNO SEGURO” GARANTIZA LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS POTOSINAS

martes, diciembre 30, 2025

La Guardia Civil Estatal informa que, como resultado de los operativos permanentes de seguridad y vigilancia implementados para la prevención del delito y el combate frontal al narcomenudeo, se logró la detención de tres personas del sexo masculino en la colonia Misión del Palmar, perteneciente a Villa de Pozos, San Luis Potosí.

Durante los recorridos preventivos, los agentes detectaron a los masculinos, quien al ver a los agentes de seguridad emprendieron la huida, siendo alcanzados metros más adelante. Deteniéndose a Ángel “N”, de 20 años; Justin “N”, de 23 años; y José “N”, de 26 años, quienes fueron identificados como presuntos distribuidores de sustancias ilícitas independientes.

En el lugar se logró el aseguramiento de cuatro cajas que contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana, así como 151 bolsas tipo color cromo, vacías, presuntamente destinadas para la dosificación de diversos estupefacientes. De igual manera, se aseguró una motocicleta marca Vento, modelo 2025, relacionada con los hechos.

Cabe señalar que los detenidos cuentan con antecedentes por delitos contra la salud y violencia familiar, información que fue debidamente registrada para su integración en las carpetas de investigación correspondientes.

Los tres individuos, junto con los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de que se realicen las investigaciones necesarias y se determine su situación jurídica conforme a derecho.

La Guardia Civil Estatal refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera permanente para garantizar la seguridad, el orden y la tranquilidad de las y los potosinos.

